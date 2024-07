Borsalino, praticità e stile per la campagna autunno-inverno

Attraverso l'obiettivo del fotografo Pavel Kharatian e la direzione artistica di Agata Belcen, la dinamicità della vita moderna si traduce in una serie di ritratti simbolo di una personalità che rimane definita nel tumulto della vita metropolitana del nuovo Millennio.

Proseguendo l'ideale di ricerca stilistica, sperimentazione e freschezza, Borsalino presenta così la nuova campagna dedicata alla collezione autunno-inverno 2024. Il cappello, da semplice accessorio, diventa caratterizzante di uno stile che, lasciando spazio alla praticità, non vuole rinunciare a essere portavoce di uno statement personale. Si passa dai modelli più classici in feltro rasato e sfoderato come la cloche e il golf cap, a quelli più audaci con rimandi alle lontane terre australiane. Dai termoformati in maglia strutturata, ai più preziosi hiker e becco d'oca in cashmere Loro Piana. Non mancano turbanti in misto eco cashmere, zuccotti e coppole in suede ed eco pelliccia.



