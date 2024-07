Bolle di malto ottava edizione, con 300 stili di birra a Biella

L'ottava edizione di Bolle di Malto torna a Biella dal 29 agosto al 2 settembre, confermando la città capitale della birra artigianale. Sono previsti 10.000 metri quadrati di aree attive ogni giorno con ingresso gratuito, 22 birrifici artigianali provenienti da tutte le regioni d'Italia con trecento stili di birra differenti e 22 food truck pronti a guidare i visitatori alla scoperta degli street food più iconici dello stivale. Sono in programma inoltre 3.000 minuti di concerti di musica dal vivo con artisti locali, esordienti e di fama internazionale che accompagneranno la più importante rassegna italiana dedicata alla cultura della birrificazione artigianale. Iquattro big che saliranno sul palco di Bolle di Malto saranno: la Municipal (30 agosto), Roy Paci & Aretuska (31 agosto), Nina Zilli (1 settembre), Enrico Ruggeri (2 agosto).

"Nel 2025 Bolle di Malto festeggerà un importante compleanno: quello dei dieci anni" ha evidenziato Raffaele Abbattista co-ideatore di Bolle di Malto e volontario di Cortocircuito l'Associazione che organizza l'appuntamento, presentato stamani a Torino. "Bolle di Malto - ha sottolineato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte - è ormai diventato un evento di rilevanza nazionale in grado di celebrare la qualità della nostra birra. I birrifici artigianali sono un patrimonio che definire solo brassicolo sarebbe riduttivo: dietro queste aziende c'è spesso una grande storia di impresa famigliare, padri che tramandano ai figli l'amore e la passione per i prodotti del territorio, che esportano in tutto il mondo il Made in Italy".

Nei giorni di Bolle di Malto si svolgerà la terza edizione degli stati generali della birra artigianale italiana, un momento di confronto e di prospettiva del settore brassicolo. Si parlerà delle ultime novità in fatto di birra artigianale, della comunicazione del prodotto, e dei nuovi trend che coinvolgono il settore come ad esempio l'affermarsi dei consumi di birra low e no alcol.

"Tra le novità di quest'anno Bolle di Malto Sour Jazz in programma dal 30 agosto al 1 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Monte a Biella. La Rassegna, all'interno del prestigioso circuito del Piemonte Jazz Festival, coniuga due pilastri culturali di grande rilevanza: la birra artigianale e la musica jazz. Il programma di Bolle di Malto è arricchito da Bolle off, una serie di eventi, degustazioni diffuse per la città di Biella dal 26 al 28 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA