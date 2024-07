Baveno, rubato da monumento alla Shoah il sasso di Auschwitz

Dal monumento in ricordo alla Shoah, sul lungolago di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), ignoti hanno rimosso il sasso proveniente dal campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

"Non sappiamo se sia un atto vandalico voluto o la scemenza di qualche stupido - ha scritto su Facebook il sindaco della città piemontese, Alessandro Monti -. Quello che è certo è che stiamo lavorando con le forze dell'ordine per trovare i colpevoli. Deturpare per stupidità o, peggio ancora, per volontà un monumento che ricorda le vittime dell'Olocausto è un fatto odioso. Noi continuiamo senza sosta il nostro percorso per ricordare".

La pietra era in una teca e si trovava sul monumento che ricorda le 14 vittime della Shoah che abitavano a Baveno, uccise nel settembre del 1943. Il monumento, inaugurato nel 2013, è a forma di sarcofago: sul coperchio, oltre a quello proveniente da Auschwitz, vi sono altri 14 piccoli sassi. Vicino alla stella di David una targa recita: 'Baveno settembre 1943. 14 vittime della Shoà. Ciò che abbiamo udito e conosciuto non lo terremo nascosto ai figli'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA