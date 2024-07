Viene trascinata dal fiume mentre soccorre il cane, salvata

Una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco nella zona degli Orridi di Uriezzo, nel territorio comunale di Premia (Verbano-Cusio-Ossola), dopo essere stata trascinata dalle acque del fiume Toce ed essersi fermata a bordo fiume in una zona di fortuna. La donna si trovava nel letto del fiume per salvare il suo cane, un cucciolo di otto mesi cieco e sordo dalla nascita, che era caduto accidentalmente in acqua.

Una volta raggiunto l'animale, non era più riuscita a risalire, venendo trascinata dall'acqua. Sul posto i vigili del fuoco di Domodossola e i vigili volontari del distaccamento di Baceno che, grazie a tecniche speleo alpino fluviali, sono riusciti a raggiungere e portare la donna in zona sicura. La malcapitata è stata affidata alle cure del 118. Sono intervenuti anche i volontari del soccorso alpino e i militari del soccorso alpino della guardia di finanza.



