Sparco ottiene la certificazione per la parità di genere

Il gruppo Sparco, gruppo mondiale del motorsport e dell'antinfortunistica, ha ricevuto la certificazione della parità di genere, "un riconoscimento importante - sottolinea un comunicato - nell'ambito del proprio percorso strategico di sostenibilità ambientale in termini di Diversity & Inclusion, volto a promuovere una cultura di equità all'interno del contesto lavorativo. Una certificazione che conferma il continuo impegno della multinazionale di Volpiano (Torino) nel promuovere un ambiente di lavoro sempre più attento alla diffusione delle pari opportunità".

"Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo riconoscimento.

Crediamo che attività volte a valorizzare, su più livelli, l'attenzione verso le pari opportunità si esprima direttamente in un ambiente di lavoro più inclusivo, diventando un modello innovativo di riferimento per i temi di Diversity & Inclusion" afferma Flavia Zarba, general legal Counsel di Sparco. "Questa certificazione conferma il nostro impegno nel sostenere il percorso di crescita professionale di tutti i nostri dipendenti. Favorire una cultura di inclusività significa per noi promuovere tutti i talenti, incentivando lo sviluppo delle competenze lavorative di tutte le nostre persone in un ambito lavorativo e sociale che accoglie le diversità" afferma Bianca Vincenzo, Human Resources manager di Sparco.



