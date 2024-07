Le rotte del Vermouth al Museo del Risorgimento il 25 luglio

Giovedì 25 luglio alle 17 il Museo Nazionale del Risorgimento organizza l'incontro "Le rotte del Vermouth. Politica, tecnologia e costume dell'Europa del Risorgimento". Attraverso le date e i luoghi di nascita dei principali cocktail a base Vermouth verranno raccontati i rapporti tra Torino e il Regno Sabaudo e le altre grandi città dell'epoca.

Ad accompagnare la parte storica ci sarà anche una "verticale" di cocktail, per scoprire come si beveva il Vermouth nel 1786, anno di nascita del vino aromatizzato, nel 1889, nel 1919 e ai giorni nostri. L'incontro è realizzato in collaborazione con il Salone del Vermouth di Torino.

Protagonisti in questo viaggio a tema vermouth quattro brand tanto storici, quanto contemporanei: Carpano, Antica Formula, Punt e Mes e Martini & Rossi.



