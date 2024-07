Giulia Farinasso vince l'Amazon Women in Innovation

È Giulia Farinasso, studentessa del corso di laurea in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, la vincitrice della sesta edizione di "Amazon Women in Innovation", la borsa di studio promossa e finanziata da Amazon per aiutare le giovani studentesse di discipline Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a inserirsi nel settore dell'economia digitale, dell'innovazione e della tecnologia.

La giovane - insieme alle vincitrici degli altri sei Atenei italiani coinvolti nell'iniziativa di Amazon - usufruirà di un finanziamento di 6.000 euro con possibilità di rinnovo nei successivi due anni, assieme all'opportunità di disporre di una mentor Amazon, una manager dell'azienda con cui confrontarsi per sviluppare competenze utili per il proprio futuro percorso professionale: dalle tecniche per creare un curriculum efficace, ai consigli per affrontare un colloquio di lavoro.

Piemontese doc, 19 anni, una curiosità per le materie scientifiche che coltiva da quando è bambina. Giulia Farinasso sogna un impiego nella cybersecurity. Alla sua "azienda del futuro" chiede la possibilità di lavorare da remoto per continuare a esplorare il mondo.

Lanciata nel 2018, la borsa di studio Amazon Women in Innovation mira a supportare la formazione delle nuove generazioni nel mondo del digitale. A oggi l'iniziativa coinvolge sette atenei italiani: con il Politecnico di Torino, l'Università di Cagliari, l'Università di Catania, il Politecnico di Milano, l'Università di Napoli Federico II, l'Università di Palermo e l'Università di Roma Tor Vergata.

Dall'anno del suo lancio, l'iniziativa ha premiato finora 26 giovani.



