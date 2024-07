GdF sequestra 131 lingotti oro, commerciante li aveva in zaino

La guardia di finanza di Valenza (Alessandria) ha sequestrato oltre 10 chilogrammi di oro puro, per un valore di più di 740mila euro. Il responsabile - rappresentante legale di una società di Milano, attiva nel commercio all'ingrosso di oggetti preziosi - al momento del controllo deteneva 131 lingotti in uno zaino. All'interno del vano della ruota di scorta erano nascosti 50mila euro erano in contanti.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo fosse privo della licenza di pubblica sicurezza, prevista per commerciare oggetti preziosi. Su un lingotto di 100 grammi, poi, non era presente il marchio necessario a garantire la tracciabilità del metallo prezioso. Il contante è risultato essere il provento di una vendita in nero dello stesso lingotto a un'azienda orafa valenzana.

I due soggetti responsabili sono stati segnalati alla Prefettura, per commercio non autorizzato di cose preziose e alla Camera di commercio per vendita di materiali ed oggetti preziosi privi di marchio. Nonché alla ragioneria territoriale per utilizzo di denaro contante sopra la soglia prevista per legge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA