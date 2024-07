Dal TorinoFilmLab Vermiglio, uno dei 5 film italiani a Venezia

Ha preso forma grazie al percorso di sceneggiature ScriptLab del TorinoFilmLab nel 2021Vermiglio, tra i 21 titoli in concorso a Venezia e tra i cinque italiani. È il secondo lungometraggio di finzione della regista e sceneggiatrice italiana Maura Delpero ed è una coproduzione internazionale tra Italia (Cinedora), Francia (Charades), e Belgio (Versus), che racconta la storia della grande famiglia del maestro di un piccolo paese di montagna, nell'ultimo anno del secondo conflitto mondiale. Per un feroce paradosso, è nel momento in cui il mondo ritrova la pace, che la famiglia smarrirà la propria. Delpero, vincitrice del Premio Kering Women in Motion 2020 a Cannes, era stata premiata dal Tfl con l'Audience Design Fund per la sua opera prima Maternal, candidata al David di Donatello e ai Nastri d'argento, pluripremiata al Festival di Locarno.

Con l'81/a Mostra del Cinema di Venezia, il TorinoFilmLab raggiunge il numero di 212 film realizzati grazie al lavoro di scouting di talenti, sviluppo di sceneggiature, accompagnamento e finanziamento verso le fasi di produzione e distribuzione che porta avanti dal 2008, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Dalla community Tfl al Concorso principale, il regista singaporiano Yeo Siew Hua con il nuovo film Stranger Eyes. Il precedente A Land Imagined, si aggiudicò il Tfl Audience Design Fund nel 2018. Inoltre, l'apertura della Settimana della Critica sarà accompagnata dal cortometraggio The Eggregores Theory diretto da Andrea Gatopoulos e realizzato interamente con l'AI.

Gatopoulos, regista, produttore e distributore italo/greco classe 1994, in questi mesi sta partecipando al TorinoFilmLab con il nuovo film The Hallucinations. In concorso Orizzonti Poorja, Sir terzo lungometraggio diretto da Deepak Rauniyar. Il film si è aggiudicato il Tfl Audience Design Fund 2024 a sostegno della fase di distribuzione che combina un fondo di 45.000 euro abbinato a sessioni per pianificare strategie per il coinvolgimento del pubblico, finanziato da Creative Europe La sezione competitiva Orizzonti Extra accoglie inoltre Seeking Haven for mr. Rambo, film di debutto del filmmaker egiziano Khaled Mansour, sviluppato nel programma Red Sea Lodge 2021.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA