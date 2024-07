Calcio: Juve, Chiesa è al J Medical per le visite mediche

L'attaccante della Juventus, Federico Chiesa, è tornato a Torino e si trova al J Medical. Il classe 1997 ha terminato il periodo di vacanze extra post Europeo e, dopo essersi sposato con Lucia Bramani, si sta sottoponendo ai test fisici e atletici. La squadra si trova in Germania, a Herzogenaurach, e il ritiro durerà fino a venerdì 26 luglio, mentre Chiesa resterà in città: il giocatore dovrà anche parlare di futuro insieme alla società, con il suo contratto che è sempre in scadenza a giugno 2025.



