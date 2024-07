A Paolo Pininfarina l'American Prize for Design2024

Paolo Pininfarina è stato insignito dell'American Prize for Design 2024 dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Designer dall'European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies in collaborazione con Good Design 2024.

L'American Prize for Design riconosce l'eccellenza nel design, l'innovazione e i contributi all'umanità e al bene pubblico. Tra i vincitori precedenti figurano personalità rinomate come Gorden Wagener, Norman Foster, Flavio Manzoni e Karim Rashid. La sua nomina per il premio era stata approvata dal Comitato Consultivo Internazionale del Chicago Athenaeum un mese prima della sua prematura scomparsa, avvenuta nell'aprile 2024 all'età di 65 anni.

Il prestigioso premio sarà attribuito postumo ad Atene il 21 settembre in occasione del simposio The City and The World'.

"Questo prestigioso tributo all'ingegnere Pininfarina suscita emozioni contrastanti. Siamo rattristati che non possa accettarlo personalmente, ne sarebbe stato felice. Tuttavia, ci riempie di orgoglio poiché onorare Paolo Pininfarina significa celebrare l'essenza di Pininfarina e la sua eredità nel design italiano. Il modo migliore per onorarlo è continuare a impegnarci per il futuro della Pininfarina, come lui avrebbe voluto" commenta Silvio Angori, ceo di Pininfarina. "Belli, sorprendenti, provocatori, capaci di essere un punto di riferimento immediato, così sono i classici che definiscono il segno distintivo di Pininfarina, quella firma inconfondibile che si ritrova in ogni oggetto disegnato sotto la supervisione di Paolo Pininfarina", ha affermato Christian Narkiewicz-Laine, presidente e ceo del Chicago Athenaeum.



