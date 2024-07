Travolto dal trattore nel Cuneese, muore operaio di 65 anni

Grave incidente sul lavoro nelle campagne della provincia di Cuneo. Un operaio agricolo di 65 anni, Giampiero Pasero, di Barge, è deceduto la scorsa sera in seguito alle gravi lesioni riportate in un incidente sul lavoro.

Il fatto era avvenuto sabato mattina in un'azienda agricola di località Ormea, a Cardè, nel Saluzzese. L'uomo è stato travolto dal trattore con il quale stava lavorando. Saranno i carabinieri e lo Spresal a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, ed è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino, dove è stato operato dai medici. Nonostante il tentativo di salvargli la vita, a causa dei traumi riportato all'altezza del bacino e del torace, l'uomo è deceduto.



