Giornalista aggredito, si lavora per identificare il gruppo

Continua il lavoro degli investigatori della digos della Questura di Torino per identificare i militanti di estrema destra che sabato sera hanno partecipato all'aggressione del giornalista de La Stampa Andrea Joly, in via Cellini, quartiere San Salvario, durante la sera per il 16 anni del circolo Asso di Bastoni.

La polizia aveva già identificato due volti noti di CasaPound Torino. Si tratta di un 45enne e un 53enne, riconosciuti nel pomeriggio di ieri anche dalla vittima dell'aggressione. Sono stati denunciati per violenza privata, lesioni personali con l'aggravante del reato commesso "per agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi" che abbiano tra i loro scopi la "discriminazione o l'odio etnico, nazionale, razziale o religioso".

Entrambi gli identificati avrebbero precedenti legati alla loro attività politica.

Il giornalista era stato accerchiato da almeno sette persone e gli investigatori sono arrivati ai due dopo aver visionato i video sia del cronista che dei residenti della zona che hanno assistito alla scena filmandola con i telefonini.



