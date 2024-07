Discarica abusiva nel Cuneese, 32 indagati

Ci sono 32 indagati nell'operazione dei carabinieri della compagnia di Fossano (Cuneo) per reati di inquinamento ambientale, gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva, nonché per illeciti di natura amministrativa in capo alle tre persone giuridiche individuate.

Questa mattina i militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Cuneo e agli avvisi di garanzia in tre province, Cuneo, Bergamo e Savona. Le investigazioni, avviate nel dicembre scorso, hanno permesso di individuare una collaudata e sistemica attività di gestione dei rifiuti non autorizzata da parte degli indagati, 4 italiani e 25 di origine africana.

La raccolta e lo smistamento di rifiuti speciali pericolosi e non avveniva in un cascinale della campagna fossanese e nel piazzale di una ditta di spedizioni a Bene Vagienna. Con i furgoni venivano raccolti i rifiuti presso gommisti e ditte compiacenti del Cuneese e del Torinese, per prepararli nei due siti individuati. Tramite gli escavatori venivano estratti di frequente, nel piazzale della ditta benese, rifiuti plastici e sintetici interrati in precedenza, al fine di smaltirli illecitamente.

Gli inquirenti hanno disposto il sequestro delle due basi logistiche e di 18 veicoli, per un valore complessivo di circa 1 milione e 200 mila euro.



