CasaPound Italia, 'invitiamo Joly e Salis alla festa nazionale'

"Se Joly non cerca solo visibilità, lo invitiamo a esprimere le sue opinione sul movimento direttamente con noi, senza doversi nascondere. Le nostre porte sono sempre state aperte per dibattiti con giornalisti noti come Mentana, Formigli e Sansonetti". Così in una nota CasaPound Italia, dopo l'aggressione al giornalista torinese de La Stampa, avvenuta nel capoluogo piemontese e per cui sono stati identificati due militanti di Cpi.

"Invitiamo anche Ilaria Salis che nessuno ha minacciato ma che confermiamo di ritenere miserabile per agguati armati di martello contro avversari politici", continua la nota. "Invece di distorcere la realtà e accusarci di minacce, creando un clima di scontro, dimostriamo senso di responsabilità. Noi non siamo disposti a recitare ruoli in copioni già visti. Se il confronto è inammissibile perché mette in discussione la nostra stessa esistenza, si smetta di puntare il dito verso un movimento che da vent'anni opera alla luce del sole nel sociale, nella solidarietà e nella cultura su tutto il territorio nazionale", concludono da CasaPound Italia.



