Carabinieri, Paterna nuovo comandante di Piemonte-Valle d'Aosta

Cambio della guardia al comando della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta questa mattina a Torino, dove, nel cortile della caserma Bergia di piazza Carlo Emanuele II, alla presenza delle più alte cariche della regione, civili e militari, si è svolta la cerimonia.

Il generale di Brigata Antonio Di Stasio ha ceduto il comando al generale di Brigata Andrea Paterna.

Di Stasio lascia il Piemonte dopo due anni per assumere, a Roma, l'incarico di capo del quarto reparto del comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Paterna, romano, classe 1966, ha già comandato la legione carabinieri Calabria in Catanzaro e attualmente è il direttore dell'istituto di studi professionali e giuridico militari della scuola ufficiali dell'Arma di Roma.

Ha iniziato la carriera nel primo reggimento carabinieri Tuscania di Livorno con esperienza anche al Gis, Gruppo intervento speciale. È laureato in giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna, ha conseguito un master in studi internazionali strategico militari e ha sostenuto il corso Issmi al Centro alti studi per la Difesa.



