Carabinieri: Di Stasio, 'accresciuto nella persona e nell'anima'

"Lascio questa sede e porto il Piemonte e la Valle d'Aosta nel cuore. Queste meravigliose regioni hanno costituito per me un grande insegnamento professionale e morale". Così il generale di Brigata Antonio Di Stasio nel suo commiato, dopo che ha lasciato il comando della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta al generale di Brigata Andrea Paterna.

"Ho percorso questi due anni cercando di dedicarmi ai territori e al loro bene con l'entusiasmo e la passione dello scolaro al suo primo giorno di scuola. In tutte le sedi, mai chiuso dentro la stanza di un ufficio, ho voluto parlare con e alle persone, cercando di cogliere l'anima dei luoghi segnati dalla storia, peraltro speciale, di ciascun territorio - dice Di Stasio, che da domani assumerà il nuovo incarico di capo del quarto Reparto Logistico al Comando Generale dell'Arma a Roma - Ho vissuto il privilegio di aver potuto svolgere un lavoro creativo e orientato a favorire azioni costruttive, tentando di intercettare e comprendere le esigenze sociali e culturali dei territori, anche sforzandomi di dare contenuti di concretezza con l'entusiasmo di chi vuol credere che si possa, in qualche modo, contribuire a positivi risultati".

"Mi accomiato dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta accresciuto nella persona e nell'anima per le esperienze vissute nel complesso, arricchito di quanto ho ricevuto in dono da meravigliose persone che ho incontrato lungo la mia strada e, certamente non ultimi, i miei carabinieri di ogni grado e ruolo che ho visto - laboriosi e appassionati - aderire a una etica del lavoro e del servizio senza eguali e - silenziosamente - impegnati ogni giorno in prima fila nel non sempre facile compito di sostenere lo Stato nei loro territori di competenza", ha concluso Di Stasio.



