Arrestato per atti persecutori e preso a bastonate a Biella

Arrestato con l'accusa di atti persecutori, prima viene preso a bastonate dal marito della vittima, a sua volta denunciato.

È successo a Gaglianico (Biella): il 50enne di sera ha incontrato una donna che aveva già infastidito in passato in compagnia del marito. Sotto l'effetto di stupefacenti e alcol, ha iniziato a rivolgerle apprezzamenti pesanti, passando poi agli insulti e a minacce di morte, fino poi a scagliarli contro alcune bottiglie di vetro. A questo punto il marito della donna ha reagito violentemente, afferrando un bastone e colpendolo più volte in varie parti del corpo.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti due pattuglie dei carabinieri, allertate da varie chiamate, che hanno riportato la calma, mentre l'aggressore è stato soccorso e portato in ospedale da un'ambulanza del 118, venendo trattenuto per accertamenti e poi dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Vista la gravità del fatto e considerati gli episodi pregressi, l'uomo è stato quindi arrestato per atti persecutori, mentre il quarantanovenne, marito della donna, considerata l'entità delle ferite provocate con la propria reazione, è stato denunciato per lesioni aggravate.

L'arresto del 50enne è stato convalidato e il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.



