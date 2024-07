Morto Aldo Rovito, avvocato e politico alessandrino

E' morto a 83 anni Aldo Rovito, avvocato e personaggio politico molto conosciuto ad Alessandria. Da una decina di anni si era trasferito a Tenerife.

"Per molti anni - ricorda in una nota Emanuele Locci, attuale capogruppo FdI - è stato 'il' rappresentante della destra alessandrina, dall'Msi ad Alleanza Nazionale. Il mio primo mandato da consigliere comunale coincise con il suo ultimo. La sua passione per la politica non è mai venuta meno e, anche dall'estero, il suo impegno per la destra e per gli italiani è continuato. Grazie per l'amicizia e per i consigli come per le discussioni e i confronti che mi hanno aiutato a crescere. Da oggi una nuova fiamma tricolore è presente in cielo e si chiama Aldo Rovito".

Nel 1975, a 34 anni, Rovito è stato eletto consigliere comunale a Torino. Dagli anni Settanta inizia l'impegno nell'assemblea di Alessandria, sia all'opposizione sia in maggioranza. Componente del Comitato Centrale segretario provinciale dal 1984 al 1992, fu eletto a Fiuggi, per la componente di 'Destra Sociale' guidata da Francesco Storace e Gianni Alemanno, nell'Assemblea Nazionale di An, mandato che ha ricoperto fino al 20 luglio 2007, quando ha rassegnato le dimissioni per contribuire a fondare in Alessandria La Destra.





