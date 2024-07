Calcio: il Toro accoglie Adams, 'Sono carico e felice'

Il Torino ha scelto Che Adams per rinforzare il proprio reparto d'attacco. Il club di via Viotti, infatti, ha chiuso l'operazione per arrivare allo scozzese classe 1996, svincolato dopo l'esperienza quinquennale al Southampton. "Sono carico e felice" le sue prime parole appena atterrato all'aeroporto di Torino Caselle. Ora Adams si appresta a sottoporsi alle visite mediche, poi raggiungerà la Val Rendena e il ritiro di Pinzolo per aggregarsi ai nuovi compagni e iniziare i lavori con il tecnico Vanoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA