Bimba annegata, chiesa gremita a Demonte per veglia preghiera

Chiesa gremita ieri sera a Demonte (Cuneo) per la veglia di preghiera in memoria di Anisa Murati, la bambina di sette anni annegata lo scorso mercoledì nel lago del bioparco di Caraglio. A Demonte e in tutta la valle Stura, dove Anisa viveva con i genitori di origine albanese e due fratelli, è stato indetto il lutto cittadino.

"I genitori - ha dichiarato il legale della famiglia, l'avvocata Noemi Mallone - confidano nel lavoro degli inquirenti affinché venga fatta chiarezza nella ricostruzione della dinamica del tragico incidente che ha causato il decesso della piccola e che vengano accertate, al più presto, tutte le eventuali responsabilità" Dopo l'autopsia, che è stata eseguita venerdì, è stata fissata la data delle esequie: si terranno lunedì prossimo al cimitero di Caraglio con rito islamico.



