Zahi Hawass, notizia su direzione Museo Egizio non è reale

"In merito a quanto riportato nei giorni scorsi da alcuni giornali, si vuol precisare quanto segue: la notizia inerente la proposta per dirigere il Museo Egizio di Torino, peraltro già ben diretto dal Dott. Greco, non è rispondente alla realtà, in quanto potrei essere interessato esclusivamente ad un ruolo onorifico e di collaborazione". Lo dice in una nota l'egittologo Zahi Hawass, a proposito delle affermazioni a lui attribuite da alcuni giornali italiani.

"Inoltre anche la mia dichiarazione inerente un eventuale supporto per la restituzione di opere italiane, non è assolutamente rispondente a quanto recentemente affermato dal sottoscritto a Orvieto, probabilmente conseguenza di una errata traduzione" sottolinea Hawass a cui è stata attribuita l'intenzione di chiedere la restituzione della Gioconda al Louvre.

"Nei prossimi giorni incontrerò il Ministro della Cultura italiano con il quale avrò modo di affrontare temi di particolare rilievo culturale, sia per l'Egitto che per l'Italia" annuncia infine Zahi Hawass.



