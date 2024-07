Viaggiava in metro senza biglietto, ma con la droga nel borsello

Viaggiava in metropolitana a Torino senza biglietto, ma con dentro il suo borsello due panetti di hashish. Un giovane di 22 anni residente a Fossano, in provincia di Cuneo, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il presunto pusher è stato sorpreso con la droga durante i controlli congiunti dei militari dell'Arma della compagnia di Mirafiori insieme a personale del Gruppo Torinese Trasporti, sui passeggeri della metro. Tra i trecento controllati c'era anche il 22enne, che non aveva il titolo di viaggio. Mentre stava fornendo le proprie generalità i carabinieri hanno sentito il forte odore di hashish provenire dal borsello che aveva a tracolla. Sono così stati ritrovai i due panetti per un peso di circa 150 grammi.



