Rapina e ferisce un'anziana a Novara, arrestato 35enne

È accusato di aver strappato una collana d'oro dal collo di una donna anziana e, nella fuga, di averla fatta cadere a terra causandole la frattura dell'anca destra. Un uomo di 35 anni, con alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Novara per rapina impropria e lesioni ai danni dell'ottantenne.

I fatti erano avvenuti il 4 giugno scorso davanti a un supermercato del quartiere di Sant'Agabio. La scena era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

L'immediata attività investigativa condotta dagli agenti della squadra Mobile ha permesso di raccogliere elementi utili all'identificazione del 35enne che è stato rintracciato e tradotto presso la casa circondariale di Novara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA