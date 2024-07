Maltempo, ancora disagi nella provincia di Alessandria

Si sono conclusi nelle prime ore della mattinata gli interventi dei Vigili del Fuoco dopo i temporali che, nella notte, hanno nuovamente interessato parte della provincia di Alessandria. Sostenute le raffiche di vento, con punte massime di 79,6 chilometri orari a Bric Berton di Ponzone (Alto Acquese), 61,2 a Capanne di Cosola (Alta Val Borbera) e 47,2 a Lobbi, periferia di Alessandria.

"Complessivamente - spiegano dalla sala operativa - una trentina le chiamate, soprattutto per pali e alberi caduti o pericolanti".

Le squadre hanno lavorato nel capoluogo, nella vicina Felizzano. al confine con l'Astigiano, nel Valenzano. Qui, come fatto sapere dalla Polizia Stradale, lungo la SP 494 una pianta è finita sulla carreggiata, con inevitabili disagi alla circolazione.

Un fulmine potrebbe essere stato tra le cause dell'incendio di alcune rotoballe nel sobborgo alessandrino di San Giuliano Vecchio.

Disagi anche nel Tortonese e nella Bassa Valle Scrivia. A Isola Sant'Antonio il sindaco Cristian Scotti si è già attivato per far rimuovere l'albero caduto in piazza Tartara. Colpite anche Acqui Terme e le vicine Rivalta Bormida e Strevi. Problemi a Casale Monferrato dove, a causa delle cattive previsioni meteo per domani, è stata rinviata al 28 luglio l'ottava edizione del carnevale estivo 'Galleggia non Galleggia'.



