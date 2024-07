'La moda è sporca di sangue', flash mob animalista a Torino

Un flash mob di animalisti si è svolto oggi a Torino in via Roma davanti al negozio del marchio Max Mara Fashion Group. I partecipanti alla manifestazione - una quindicina - hanno scandito slogan (tra cui "la moda è sporca di sangue") contro l'utilizzo di pellicce di animale nella creazione e vendita di capi di abbigliamento.

Una attivista ha spiegato che l'iniziativa rientra in una mobilitazione internazionale: Max Mara è la destinataria delle proteste perché "si tratta di uno dei gruppi che ancora si servono di pellicce".



