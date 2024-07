A Mornese inaugurata nella pineta un'amaca gigante

Questa mattina è stata inaugurata a Mornese, in provincia di Alessandria, un'amaca gigante, a pochi metri dalla Big Bench, la panchina gigante installata anni fa nella pineta. La struttura è caratterizzata da componenti naturali e rispettosi dell'ambiente circostante.

I due pali di castagno che la sostengono sono alti circa 3 metri con un diametro di una trentina di centimetri. La tela, che arriva dall'Olanda, è in policotone naturale, ed è lunga 4 metri e larga 1,80. I colori, come per la panchina, rimandano alle tonalità cromatiche dei vini della zona: il giallo al Cortese (a sinistra, direzione Gavi) e il rosso al Dolcetto (a destra, direzione Ovada): colori arcobaleno, simbolo anche della comunità Lgbtqia+.

L'amaca può accoglie comodamente un paio di persone anche se, per motivi di sicurezza, il peso massimo consentito è di circa 200 chili. "Abbiamo preso spunto da Cuorgné, nel Torinese e l'abbiamo realizzata grazie al finanziamento dell'associazione Mornese E20 e al lavoro di volontari e cantonieri", spiega il sindaco Simone Pestarino.



