Torino: Coco, qui ho trovato un bell'ambiente

"Mi trovo molto bene, sono molto emozionato e contento di stare qui al Toro: ho grande voglia di conoscere i miei compagni e adattarmi alle esigenze, c'è un ambiente ottimo": dal ritiro di Pinzolo, in Val Rendena, il nuovo acquisto granata Saul Coco si è presentato alla stampa.

"Parlo soprattutto con Sanabria e Zapata che mi aiutano con la lingua, ma pian piano mi sto cercando di aprire con tutti parlando in inglese - ha spiegato l'equatoguineano classe 1999 prelevato dal Las Palmas - e ho iniziato a capire come lavora il mister con grande voglia imparare".

Al fianco di Coco è presente anche Davide Vagnati: "Come piace a me nelle situazioni di mercato, siamo andati dritti verso di lui - ha detto il direttore tecnico del Toro - e ci è subito sembrato un ragazzo di grande ambizione e con grande voglia di crescere: ha voluto fortemente venire al Torino, nonostante avesse avuto altre possibilità. Pensiamo che abbia le caratteristiche fisiche e tecniche, e le qualità morali per far parte di questo nuovo inizio".



