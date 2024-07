Tir di traverso sulla statale del Sempione, ferito il conducente

La carreggiata nord, in direzione Svizzera, della strada statale 33 del Sempione è temporaneamente chiusa per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un tir. L'autoarticolato, per cause da stabilire, è uscito dalla carreggiata e ha divelto un grosso cartello segnaletico, sbattendo contro le barriere di protezione. Il conducente è stato portato in ospedale per accertamenti. Non risultano altre vetture coinvolte.

L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Mergozzo: sul posto i vigili del fuoco del nucleo provinciale NBCR (nucleare - biologico - chimico - radiologico) per tamponare l'abbondante perdita di carburante. Intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi.



