Officina Monviso al Forte di Fenestrelle

Oltre cento ragazzi con disabilità che frequentano centri diurni e comunità di tutto il Piemonte, insieme ai loro operatori e a tanti volontari, hanno partecipato alla tappa in Valle Chisone di Officina Monviso, iniziativa di 'montagnaterapia', che quest'anno raggiunge l'undicesima edizione. Dopo le escursioni nel Cuneese, in Valle Maria e Valle Varaita, questa volta hanno visitato il Forte e il Vivaio Forestale Carlo Alberto di Fenestrelle. Presenti anche l'assessore regionale alle Politiche sociali, Maurizio Marrone, e il direttore del Welfare, Livio Tesio.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto in omaggio uno scaldacollo, gadget dell'iniziativa, finanziato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

"Le attività in programma - spiegano gli organizzatori - sono portate avanti direttamente dai centri diurni, dalle comunità e dalle realtà del territorio nell'ambito della disabilità, della psichiatria, dei servizi ai minori, che organizzano autonomamente escursioni nel proprio territorio, che poi vengono messe in rete e condivise".

"Queste iniziative - afferma Marrone - rappresentano uno strumento terapeutico ma anche educativo e culturale: le escursioni permettono di socializzare, conoscere il territorio, misurarsi con sé stessi e stimolare il proprio mondo emotivo".





