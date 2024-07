La Fiera della nocciola di Cortemilia celebra i suoi 70 anni

Passeggiate enogastronomiche, bancarelle con prodotti tipici, street food, serate di danza, incontri letterari e appuntamenti musicali, come una tappa del tour estivo dei Santi Francesi e il concerto di Orietta Berti.

Protagonista assoluta quella che è stata indicata come la miglior nocciola del mondo. È ricco il calendario della 70/a edizione della Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia (Cuneo), in programma dal 17 al 25 agosto, presentata oggi al Grattacielo della Regione con un accompagnamento musicale d'eccezione, quello dell'Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco reduce dal trionfo al Summa Cum Laude International Youth Music Festival di Vienna, dove ha rappresentato l'Italia.

"Questa fiera - ha detto il presidente della Regione, Alberto Cirio - è il momento più importante per la nostra nocciola, che consideriamo come il barolo dell'alta Langa. Oggi uniamo due eccellenza, una che ci ha dato la natura e che attraverso l'opera dell'uomo è diventata la nocciola migliore del mondo, e una del talento umano dei giovani musicisti". Per l'assessore all'Agricoltura, Paolo Bongioanni "la visibilità nazionale e internazionale di questo evento contribuirà a renderlo sempre di più centrale nel calendario langarolo unisce bellezza del paesaggio, tradizioni agricole e la straordinaria qualità dei prodotti della nostra terra". "Il comune denominatore che unisce i giovani, la musica e l'enogastronomia si chiama passione - conclude l'assessora alla Cultura, Marina Chiarelli - ed è importante coltivare non solo le nocciole ma anche la passione per le nocciole".



