Droga: 800 grammi di crack e cocaina in casa, un arresto

Oltre 800 grammi di cocaina e crack sono stati trovati dalla polizia in un alloggio di Torino nel corso di un intervento che ha portato all'arresto di un gabonese di 36 anni.

L'uomo era stato notato dagli agenti del commissariato Barriera di Milano - dai quali era già stato arrestato in una precedente occasione - nel corso di un servizio antispaccio compiuto insieme ai militari dell'esercito italiano. Alla vista dei poliziotti si era dato alla fuga. Una volta raggiunto, dopo avere tentato di infilarsi in bocca degli ovuli con sostanza stupefacente aveva lanciato delle chiavi verso dei connazionali che stavano osservando la scena. Si trattava di chiavi - subito recuperate dagli agenti - che aprivano una cassetta delle lettere, dentro la quale c'erano le chiavi dell'appartamento dove è stata trovata la droga insieme al materiale per il confezionamento delle dosi.

Crack e cocaina erano sotto il coperchio della lavatrice accanto a un pacchetto di caffé: un espediente utilizzato dai trafficanti per mascherare il caratteristico odore dello stupefacente.



