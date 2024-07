Bimba annegata, due indagati per omicidio colposo

Il gestore del bioparco AcquaViva Roberto Manzi e la responsabile del gruppo di animazione parrocchiale della valle Stura sono indagati per omicidio colposo dopo la morte della piccola Anisa Murati, la bambina di sette anni annegata mercoledì pomeriggio nel lago della struttura a Caraglio, nel Cuneese.

L'iscrizione a registro è un atto dovuto per consentire l'espletamento dell'esame autoptico previsto per le 12:30. La Procura ha incaricato come consulente Federico Quaranta. Lo specialista dovrà chiarire l'esatta dinamica della morte della bambina, scomparsa intorno alle ore 15,30 del pomeriggio e ritrovata verso le 18, ormai senza vita, sul fondale nei pressi della pedana dei tuffi.

Anisa era in una comitiva con decine di bambini arrivati da tutta la valle Stura. La gita era stata organizzata dal centro estivo che fa capo alla parrocchia di Demonte, il paese dove la bimba viveva con la famiglia, di origine albanese. Sette gli accompagnatori, tutti giovanissimi volontari: solo due di loro sono maggiorenni. La ragazza che era responsabile del gruppo, diciottenne, è a sua volta indagata.



