Per AstiMusica oltre 15mila spettatori per le sei serate

Oltre quindicimila spettatori per sei serate. Si conclusa con questo bilancio la 27esima edizione di AstiMusica, con la direzione artistica di Massimo Cotto Per la prima volta quest'anno la rassegna, promossa dal Comune di Asti, si è tenuta nella splendida cornice di piazza Alfieri Sul palco sono saliti Max Angioni, Gigi D'Alessio, Francesco Renga e Nek, Mr.Rain, Francesco De Gregori e VillaBanks.

"Asti ambisce ad avere una manifestazione importante che si consolidi tra i principali festival musicali italiani. La nuova area concerti in piazza Alfieri è piaciuta agli astigiani, ai tanti spettatori arrivati da fuori e agli organizzatori di eventi - hanno commentato in una nota Maurizio Rasero, sindaco di Asti, e Paride Candelaresi, assessore alla Cultura - Le piante a cornice del palco, la statua storica di Vittorio Alfieri e i suggestivi portici illuminati, hanno colpito l'attenzione dei big e delle produzioni. Asti è un elegante capoluogo di provincia, pronto a giocare grandi partite e intercettare i grandi artisti. La musica mette le gente insieme, che è la cosa che ci piace di più".



