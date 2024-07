Juve: Cabal è a Torino, ora le visite mediche

Juan David Cabal è già sbarcato sotto la Mole. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social ufficiali della Juventus, il difensore è arrivato in mattinata alla stazione di Torino Porta Susa e ora si appresta a sottoporsi alle visite mediche al J Medical, nella pancia dell'Allianz Stadium.

I bianconeri hanno centrato il colpo dall'Hellas Verona superando l'Inter in una sorta di derby d'Italia sul mercato: il classe 2001 di nazionalità colombiano è pronto a unirsi ai nuovi compagni della Juve agli ordini di Thiago Motta.



