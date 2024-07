Bloccato all'interno di un recinto, è tornato a correre libero un capriolo soccorso dai vigili del fuoco volontari a Garessio, in provincia di Cuneo. I pompieri sono intervenuti in mattinata, insieme ai carabinieri forestali di Ormea e di Ceva, a seguito di una segnalazione sulla presenza dell'animale in difficoltà.

Dopo averlo recuperato incolume, hanno provveduto alla rimessa in libertà in un bosco nelle vicinanze.



