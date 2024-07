Fondazione Crt, prescrizioni Mef per evitare commissariamento

Il ministero dell'Economia e della Finanza imporrà alla Fondazione Crt prescrizioni molto stringenti su governance, statuto e verifica delle incompatibilità. Se non verranno rispettate scatterà il commissariamento. Lo anticipa oggi La Stampa. Si tratterebbe di una sorta di ultima chiamata da parte del ministero.

Secondo quanto apprende l'ANSA la Fondazione Crt da settimane sta studiando un percorso di 'self cleaning' che prevede interventi proprio su questi fronti. La presidente Anna Poggi è stata al ministero il 2 luglio. Gli ispettori inviati dal ministro Giancarlo Giorgetti hanno finito la loro attività e hanno consegnato una prima relazione. Il prossimo appuntamento è per il 23 luglio, quando si riuniranno il consiglio di indirizzo e il consiglio di amministrazione della Fondazione Crt che, se nel frattempo saranno arrivate le prescrizioni del ministero, le prenderà in considerazione e che, in ogni caso, inizierà a discutere delle misure allo studio.





