Siae, il Salone del libro l'evento con più ingressi in Piemonte

In Piemonte il calcio va forte e svetta come settore con più introiti dai biglietti, ma è il Salone del libro di Torino il singolo appuntamento con più partecipanti. È quanto emerge dal Rapporto Siae 2023, nel quale vengono riportati sia i dati relativi agli eventi locali che a quelli nazionali.

Solo le due date del 20 e del 21 maggio fanno guadagnare al SalTo le prime due posizioni della top 5 degli appuntamenti con più ingressi dello scorso anno, con rispettivamente 60.769 e 51.993 biglietti staccati. Gli altri tre gradini della classifica sono dominati dalla Juve, che non può accogliere più spettatori di così per una mera questione di capienza dello Stadium: con una media di 44mila tifosi, vincono i match contro Hellas Verona (1 aprile), Cagliari (11 novembre) e Roma (30 dicembre).

In totale il calcio piemontese fa incassare più di 71 milioni di euro da un totale di 2,3 milioni di spettatori. Il biglietto medio costa 30,44 euro, 9,14 in più rispetto alla media d'Italia.

Seguono le discoteche, con 46,5 milioni di introiti su 3,68 milioni di biglietti staccati (una media di 12,64 a ticket, 1,79 sotto la media nazionale) e i concerti, per 45 milioni di incassi su quasi 1,4 di presenze con un costo medio di 32,45 euro, inferiore rispetto al resto del Paese.

A chiudere la classifica per tipologia di eventi le opere di prosa, con 16,4 milioni di euro su più di un milione di spettatori, e gli intrattenimenti musicali, con 15,6 milioni da un altro milione di biglietti.



