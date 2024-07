Per l'Oktoberfest di Torino 200 assunzioni, al via la selezione

Si scaldano i motori per la prima edizione dell'Oktoberfest di Torino, in programma al Parco della Pellerina dal 19 ottobre al 3 novembre, e si aprono opportunità per i giovani, e meno giovani, del territorio in cerca di lavoro. La Paulaner Oktoberfest Torino prevede, infatti, l'assunzione di 200 figure professionali per i 16 giorni di manifestazione con diversi profili professionali: cameriere e camerieri, prendi comande, addetti all'accoglienza, aiuto cucina, controllo, manutenzione e pulizia.

Organizzato da Partners Eventi con il patrocinio della Città di Torino, l'Oktoberfest ricrea il festival originale di Monaco di Baviera, includendo costumi tradizionali bavaresi per lo staff e servendo birra Paulaner e specialità culinarie bavaresi.

L'ingresso è gratuito. L'evento, che si prevede attirerà circa 200.000 persone, con un enorme beer garden coperto, un grande luna park con 90 attrazioni, musica live e piatti tipici bavaresi preparati al momento sarà una versione in miniatura ma autentica del celebre festival tedesco. Le divise riproducono gli abiti tradizionali bavaresi.

Le candidature per le selezioni del personale devono essere inviate entro il 23 agosto dalla sezione "Lavora con noi" sul sito www.oktoberfest.torino.it o sui social dell'evento. I requisiti includono la maggiore età e, per i candidati extra-comunitari, il possesso del permesso di soggiornoI casting, che si svolgeranno dal 7 al 14 settembre nella sede di Ascom Confcommercio Torino e provincia in via Massena 20.





