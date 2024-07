Museo Grigio ritrova primo distintivo dell'Alessandria calcio

Il Museo Grigio, associazione che cura l'archivio storico dell'Alessandria Calcio 1912 - condivide sui social la scoperta di un primo distintivo (e quindi logo) della squadra mai prodotto. "Praticamente per tutto il 1912 - spiegano - il Club non si chiamava ancora Alessandria FBC ma Sezione Calcio della Società Ginnastica Alessandrina Forza e Coraggio".

Da un documento, trovato da Ugo Boccassi, emerge che l'Alessandria nasce nel 1911 dalla Forza e Coraggio e continua a chiamarsi così per gran parte del 1912. "Che questo ritrovamento sia di buon auspicio alla rinascita della nostra Alessandria".





