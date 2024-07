La Juve 'scatta' per Cabal, il difensore è più vicino

La Juventus vuole chiudere un colpo per la difesa e sta accelerando per Juan David Cabal. Sul centrale di proprietà dell'Hellas Verona sembrava in vantaggio l'Inter, ma ora c'è stato il sorpasso dei bianconeri in questo derby d'Italia sul mercato. Ora la dirigenza del club della Continassa è vicina a chiudere l'operazione per il classe 2001 di nazionalità colombiana per una cifra intorno ai 12 milioni di euro.

Così il tecnico Thiago Motta potrà accogliere il quinto volto nuovo dell'estate dopo Di Gregorio, Douglas Luiz, Khephren Thuram e il giovane Adzic.



