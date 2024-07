Il prefetto Donato Cafagna incontra i sindaci neo eletti

Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha incontrato oggi per la prima volta i nuovi sindaci eletti dell'area metropolitana. Presenti anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e l'assessore agli Enti Locali del Piemonte, Enrico Bussalino.

"Dobbiamo avere la consapevolezza - ha detto Cafagna - di dover rinnovare l'alleanza tra governo e territori rispetto alle grandi sfide che ci attendono, rafforzando sempre più la collaborazione istituzionale. La Prefettura resta il luogo previlegiato per l'ascolto e la risoluzione delle istanze provenienti dai territori. Solo attraverso un lavoro corale è possibile sviluppare davvero il principio della coesione sociale".

"Coloro che sono stati eletti per la prima volta - ha aggiunto Lo Russo - apprenderanno presto che quello del sindaco è uno dei mestieri più complessi. Ma anche la forma più alta del mettersi a servizio della propria comunità. Oggi la norma attribuisce a ciascuno di noi responsabilità ben più grandi della singola responsabilità personale e questo dovrà essere affrontato nella riforma degli enti locali attualmente in discussione. A novembre Torino ospiterà l'assemblea annuale dei sindaci dell'Anci, importante momento di confronto ma anche preziosa occasione di promozione per tutti i nostri territori".

"I sindaci - ha osservato Bussalino - sono le sentinelle del territorio. I prossimi cinque anni si preannunciano impegnativi e strategici: dall'attuazione delle opere finanziate dal Pnrr al completamento di diverse infrastrutture, in un contesto non semplice soprattutto per i piccoli Comuni, che hanno meno risorse ma potranno contare sulla collaborazione della Regione Piemonte".



