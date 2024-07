Cuneo, soldi virtuali per chi va in bici a lavoro

Da oggi chi va in bici a lavoro può guadagnare denaro virtuale. Succede a Cuneo, dove il comune ha avviato già dal 2021 il progetto Bike to Work. Dal 29 luglio i contributi diretti ai partecipanti verranno sostituiti dai 'CO₂ coin', una nuova moneta virtuale che permetterà di convertire i chilometri pedalati in moneta spendibile negli esercizi commerciali convenzionati della città.

Ogni CO₂ coin avrà il valore nominale di 1 centesimo di euro, che verrà accreditato ad ogni chilometro pedalato. L'incentivo massimo previsto è pari a 200 CO₂ coin al giorno (2 euro) e 2000 al mese (20 euro).

Il progetto Bike to Work, nato per incentivare la mobilità sostenibile, ha raccolto nei primi tre anni oltre 900 partecipanti e permesso un risparmio di 122mila chilogrammi di emissioni inquinanti. L'attuale iniziativa è realizzata con fondi comunali (50mila euro) e da quest'anno anche dal Distretto del Commercio, grazie ad un finanziamento della Fondazione Crc pari a 20mila euro.



