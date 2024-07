Basilica Mauriziana, da novembre il restauro della cupola

Un cantiere di circa 8 mesi, del valore di oltre 619mila euro, per riportare allo splendore originario la cupola, il tamburo dell'aula e il lanternino della Basilica Mauriziana di Torino, chiusa ormai da 5 anni. I lavori partiranno nel mese di novembre e per l'occasione la Fondazione Ordine Mauriziano ha deciso di organizzare, per il 22 settembre e con eventuale possibilità di ripeterla, una visita guidata in esclusiva alla cupola, a un'altezza di 40 metri, salendo sul ponteggio per vedere da vicino i luoghi dell'intervento e ammirare il dipinto murale del Trionfo della Croce di Paolo Emilio Morgari.

Al momento sono in corso i sondaggi e le analisi sugli stucchi e gli intonaci, anche per individuare i colori originari, gli strati di manutenzione e le ridipinture. Il restauro, che in futuro potrà riguardare anche la parte sottostante della chiesa una volta trovati i fondi necessari, porterà alla progressiva riapertura della basilica, attualmente gestita dall'Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro, sia per il culto religioso sia per visite ed eventi.



