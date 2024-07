Amiantifera Balangero, a fine anno sarà per due terzi risanata

Proseguono nel rispetto dei tempi concordati le attività previste dal nuovo accordo di programma per la bonifica del sito di interesse nazionale dell'ex Miniera di amianto di Balangero e Corio, che a fine anno sarà per due terzi risanata. L'ex complesso minerario è stato visitato in rappresentanza della Città metropolitana di Torino dai consiglieri Sonia Cambursano e Alessandro Sicchiero, delegati la prima alle Attività produttive e il secondo all'Ambiente.

La visita ha offerto ai responsabili della Rsa (che si occupa del risanamento) e dell'Arpa l'occasione per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori, che consentiranno a fine anno di restituire bonificati due terzi dei 310 ettari del sito, e permetteranno di valutare le prospettive per il futuro, orientato verso la creazione di un polo di produzione energetica ecosostenibile.

"Insieme ai Comuni interessati - ha detto il presidente della Rsa Giovanni Battista Poma, si sta lavorando alla costituzione di una comunità energetica che produrrà corrente elettrica installando pannelli fotovoltaici e una centralina idroelettrica. Ma intendiamo affrontare anche le importanti scommesse della produzione di idrogeno e del recupero di materiali utili ancora presenti".

"La più grande cava di amianto all'aperto d'Europa - ha osservato Sicchiero - è un esempio delle sfide da affrontare quando si parla di siti industriali dismessi ad alto impatto ambientale. Negli ultimi 20 anni, cioè da quando la Rsa ha acquisito l'area e avviato il risanamento, a Balangero molte cose sono cambiate. L'ex miniera di amianto non è più una bomba ecologica, ma un sito monitorato e sotto controllo".

Nell'ex miniera a gradoni e nella gigantesca discarica sono depositati 60 milioni di metri cubi di rocce che venivano scartate per l'insufficiente concentrazione di fibre di amianto,.



