Tenda bis, prefetto di Cuneo 'Anas deve dare un piano credibile'

Si è insediato a Cuneo il nuovo prefetto Mariano Savastano: classe 1964, napoletano, negli ultimi tre anni e mezzo alla guida della prefettura di Belluno.

"In questi anni ho fatto esperienza in tema di infrastrutture promesse e ritardate" spiega nel primo incontro ufficiale con la stampa, promettendo di adoperarsi al più presto per avere tempi certi sul traforo stradale del Tenda bis: "Nei prossimi giorni chiamerò l'ad e il presidente di Anas. Ritengo che abbiano il dovere di pianificare un cronoprogramma credibile: inutile dirci 'fra due mesi', se non è fra due mesi".

Nel giorno della manifestazione contro il caporalato ad Alba, il prefetto parla anche di immigrazione: "L'arrivo di migranti credo non possa essere impedito. Può essere limitato e frenato ma comunque va gestito, a cominciare dagli accordi con i Paesi di provenienza".



