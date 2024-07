Santanchè visita Macugnaga alluvionata, 'restituita a normalità'

"Per quanto riguarda i danni subiti faccio i miei complimenti, in pochissimi giorni è stato fatto un grande lavoro: il paese è già stato restituito alla normalità. Le foto erano impressionanti". Lo ha detto Daniela Santanchè, ministra del Turismo, in visita a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola), località piemontese ai piedi del Monte Rosa colpita dall'ondata di maltempo del 29 e 30 giugno. "È giusto che ci fosse la presenza del governo, non vogliamo lasciare indietro nessuno" ha aggiunto la ministra.

Santanchè ha ribadito che dal ministero sono stati messi a disposizione "10 milioni di euro a cui potranno accedere le strutture, come alberghi, ristoranti e le stazioni sciistiche, che hanno avuto danni diretti", aggiungendo che "il successo arriverà se saremo capaci a fare squadra per portare le risorse".

"All'amministrazione comunale dico che può contare su questo governo e sul ministero - ha concluso Santanchè -. Sicuramente verrà concesso lo stato di calamità" richiesto dalla Regione Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA