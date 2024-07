Raddoppio del ponte a Borgo Revel, a settembre la gara d'appalto

Si prevede che possa essere bandita nel prossimo settembre la gara per i lavori del raddoppio del ponte di Sant'Anna, sulla Dora Baltea a Borgo Revel, sulla strada provinciale 31 bis del Monferrato, che mette in collegamento Verolengo (Città metropolitana di Torino) e Crescentino (Provincia di Vercelli).

L'opera costerà oltre 21 milioni di euro e, nel corso di una riunione svoltasi all'Assessorato regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, la Regione Piemonte, la Città metropolitana e i Comuni interessati hanno concordato un percorso amministrativo e tecnico che consentirà di reperire entro l'anno le risorse ancora necessarie per consentire già a fine estate l'indizione della gara d'appalto per la realizzazione dell'opera.

A bandire la gara sarà la Scr, Società di Committenza Regione Piemonte. L'aggiornamento della convenzione tra gli Enti interessati alla realizzazione prevede uno stanziamento della Regione Piemonte che supera i 16 milioni di euro, un impegno della Città metropolitana di Torino di oltre 4,5 milioni e uno stanziamento di Rfi di 1 milione.



