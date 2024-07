Piano della qualità dell'aria, via libera dalla giunta regionale

Via libera dalla Regione Piemonte al nuovo Piano per la qualità dell'aria. La proposta è stata approvata dalla Giunta regionale, il documento passa ora alla fase della Valutazione ambientale strategica (Vas) che si svilupperà nei prossimi 45 giorni. A settembre il Piano dovrà di nuovo essere adottato alla Giunta e sottoposto, infine, all'approvazione del Consiglio regionale, in linea con i tempi previsti dal decreto approvato dal Governo lo scorso mese di settembre con la richiesta di definirlo entro 12 mesi.

"Abbiamo voluto affrontare il tema della qualità dell'aria con metodo scientifico. Il risultato, che ora sottoponiamo all'analisi dei soggetti interessati per la raccolta di osservazioni e contributi, è un lavoro serio che, partendo dai numeri, pone obiettivi raggiungibili e centra gli obiettivi posti dall'Europa per la riduzione degli inquinanti e la tutela della salute, anche grazie al contributo dei Comuni e delle Province", spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Questo Piano è il frutto di un immenso lavoro che ha visto partecipare molti esperti sia nel campo della Pubblica amministrazione sia nel mondo accademico ed economico per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 31 dicembre 2025 richiesto dalla Commissione europea, dice Matteo Marnati, assessore all'Ambiente, Intelligenza artificiale, Energia e Innovazione.

Il piano, per la Regione Piemonte, ha un valore di circa 4 miliardi di euro nell'arco del periodo di attuazione (2024-2030). La maggior parte delle risorse, pari a oltre 2,8 miliardi, risultano già attivati a partire dal 2025 su una serie di misure che proseguono anche negli anni successivi. In particolare, 2,9 miliardi sono destinati a misure sulla mobilità e i trasporti, 421 milioni per il settore energia, 153 milioni per le attività produttive e 334 milioni per l'agricoltura.





