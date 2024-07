L'ospedale Koelliker entra nella Rete cardiologica italiana

L'ospedale Koelliker di Torino farà parte attiva della Rete cardiologica italiana del ministero della Salute, aderendo all'iniziativa di prevenzione Cvrisk-It.

Il progetto, grazie a un finanziamento del ministero della Salute da 20 milioni di euro, prevede il reclutamento su tutto il territorio italiano di 30mila cittadini sani e senza precedenti di malattie cardiovascolari o diabete di tipo 2, di età compresa tra i 40 e gli 80 anni, che saranno sottoposti a una serie di valutazioni in base ai più avanzati modelli di predizione del rischio cardiovascolare.

I pazienti piemontesi, così come disposto dall'Irccs Policlinico San Donato Milanese, associato alla Rete e capofila del progetto, saranno accolti nel reparto di Cardiologia del Koelliker guidato da Sebastiano Marra, primario emerito di Cardiologia della Città della Salute e della Scienza di Torino.

L'ospedale torinese sarà in grado di prendere in carico il campione piemontese di Cvrisk-It in tutte le fasi dell'iter di prevenzione: dal questionario alle visite, dalle analisi alle tac. Il reclutamento inizierà a gennaio 2025.

"Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. In Italia sono responsabili del 30,8% dei decessi ogni anno. Eppure la percezione del rischio negli italiani non è realistica e la prevenzione spesso non viene fatta. Siamo onorati di essere stati scelti per dare il nostro contributo in questa lodevole e importantissima iniziativa governativa", spiega Marra.



